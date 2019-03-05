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РЭЦ запустит программу поддержки экспортно-ориентированных производств в первом полугодии

Глава РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что если их ресурсов недостаточно для "упаковки" проекта, то экспортный центр выходит на ВЭБ.РФ

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Российский экспортный центр (АО "РЭЦ") планирует запустить программу финансирования проектов по созданию или модернизации экспортно-ориентированных производств в первом полугодии 2019 года, сообщил ТАСС во вторник глава РЭЦ Андрей Слепнев после совещания по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" под руководством министра финансов РФ Антона Силуанова.

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"У нас по графику [запуск программы] в первом полугодии, мы, по сути, эту программу уже сделали <…> Если наших ресурсов, наших инструментов недостаточно для "упаковки" проекта, то, соответственно, мы выходим на ВЭБ.РФ", - сказал Слепнев.

В феврале в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ, сообщалось что ВЭБ.РФ совместно с РЭЦ в 2019 году поручено разработать совместную программу финансирования проектов по созданию либо модернизации экспортно-ориентированных производств. К разработке планировалось привлечь и другие институты развития.

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