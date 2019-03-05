Мобильный "Кванториум" появится во Владимирской области в 2019 году

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Мобильный технопарк "Кванториум", который представляет собой специально оборудованный автомобиль стоимостью 16,5 млн рублей, появится во Владимирской области в 2019 году, в нем смогут обучаться школьники из отдаленных сел и малых городов, сообщила во вторник на пресс-конференции директор департамента образования администрации области Ольга Беляева.

"В этом году мы получили из объема средств федерального бюджета 16,5 млн рублей на приобретение капсулы, которая будет передвигаться по территории Владимирской области для получения детьми дополнительных образовательных программ так, как это делается в стационарном нашем "Кванториуме". "Кванториумы" в рамках нацпроекта ["Образование"] также будут созданы в Муроме и Коврове, расширится сеть технопарков и в других районах области", - сказала Беляева.

В текущем году в рамках проекта "Успех каждого ребенка", который входит в национальный проект "Образование" и направлен на поддержку и развитие талантов детей и молодежи, в 2019 году во Владимирской области обновят материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом как минимум в 19 сельских школах региона. На эти цели направят 18,3 млн рублей из бюджетов всех уровней. Кроме того, свыше 27 тыс. школьников примут участие в направленных на раннюю профориентацию открытых онлайн-уроках "Проектория".

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.