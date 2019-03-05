Проект "Умный город" реализуют в двух городах Мурманской области

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Мурманская область присоединилась к проекту "Умный город", мероприятия будут реализованы в двух городах. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства, главная задача проекта - цифровизация городского хозяйства и вовлечение граждан в управление городом.

Максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, в том числе с широким использованием цифровых технологий, является основным направление проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Он предполагает реализацию комплексных проектов развития городской среды для создания достойных условий жизни граждан и конкурентоспособных городов.

"Мурманская область присоединилась к проекту "Умный город", - сообщает пресс-служба облправительства.

Властями региона уже разработан и направлен в Минстрой России региональный проект "Умные города Мурманской области", пилотной площадкой которого станет город-спутник Кольской АЭС Полярные Зори. Проект предусматривает развитие здесь цифровой инфраструктуры и отраслей экономики в период с 2019 по 2024 годы. Сейчас формируется дополнительный набор мероприятий по цифровизации городского хозяйства Мурманска. Среди основных мероприятий, включенных в региональный проект, - реализация концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", внедрение цифровых сервисов учета мнения граждан и электронного голосования по общегородским вопросам.

Стандарт федерального проекта "Умный город" включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами, которые должны заработать в каждом регионе страны уже в 2020 году.