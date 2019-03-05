Детский сад на 280 мест открылся в Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Новый детский сад открылся в городе Михайловске в рамках нацпроекта "Образование", учреждение рассчитано на 280 мест, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

"Детский сад рассчитан на 280 мест, строили его по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках национального проекта "Образование" и реализации майского указа президента России. Общая площадь двухэтажного дошкольного учреждения составила 6,7 тыс. кв. м", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

На первом этаже разместятся пять групп дошкольного и три группы младшего возраста, медицинский и пищевой блоки, бассейн. На втором этаже будут проходить занятия для семи групп детей дошкольного возраста, расположится музыкальный и спортивный залы, методические кабинеты, кабинеты психолога и логопеда, изостудия, помещения для дополнительных занятий.

"Руководству детского сада торжественно передан символичный "золотой ключик", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за 2014-2018 годы в Ставрополье построено и реконструировано 43 детских сада примерно на 8 тыс. мест. В 2019 году власти намерены построить еще шесть детских садов. В целом за 2019-2021 годы планируется создать 32 детских сада на 4,5 тыс. мест. Кроме того, в рамках реализации нацпроектов предполагается создание 600 дополнительных мест в системе учреждений дошкольного образования, из которых 290 - для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Национальный проект "Образование" с бюджетом почти 784,5 млрд рублей охватит период с 2019 до 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.