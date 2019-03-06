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В Якутии появятся порядка 20 центров амбулаторной онкологической помощи

Они будут заниматься, в частности, диспансерным наблюдением

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 20 центров амбулаторной онкологической помощи откроются в течение пяти лет в Якутии благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщила ТАСС в среду министр здравоохранения республики Елена Борисова.

"В целях снижения уровня заболеваемости, сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в республике в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет принята региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями. Проект предполагает формирование амбулаторных онкологических служб на межрайонном уровне, а также создание республиканской сети, включающей 18 центров амбулаторной онкологической помощи", - сказала она.

По словам министра, центры будут заниматься "онкопоиском", диспансерным наблюдением, проведением химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторингом лечения.

Национальные проекты по 12 направлениям были разработаны в соответствии с указом президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

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