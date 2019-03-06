Число сирот в детских домах России снизилось на 46%

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Число детей-сирот в детских домах страны снизилось с 2015 года на 46% и теперь составляет 47,1 тыс. человек, работа по улучшению их жизни и снижению числа сирот напрямую связана с реализацией нацпроекта "Образование". Об этом министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила журналистам в среду в Хабаровске на совещании с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и руководителей органов исполнительной власти субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Кардинально изменилась вообще ситуация с сиротством в нашей стране. И деятельность органов и учреждений системы профилактики, которые выявляют семейное неблагополучие на ранней стадии, устройство наших детей в семьи, улучшение их жизни в организациях напрямую связаны с интересами национальной стратегии действовать в интересах детей и в плане мероприятий, которые мы проводим в рамках десятилетия "Детство" и национального проекта "Образование". В 2015 году количество детей, которые воспитывались в детских домах, составляло 87 тыс. 200 человек, сегодня это 47 тыс. 101 ребенок, и мы говорим о сокращении практически на 46%", - сообщила Васильева.

Она уточнила, что число ежегодно выявляемых детей-сирот сократилось на 14,8% с 58 тыс. 161 ребенка в 2015 году до 49 тыс. 520 в 2017 году. За этот период, уточнила она, число детей, которых передали на воспитание в замещающие семьи, в том числе, под предварительную опеку, и возвращали биологическим родителям, ежегодно превышало число выявляемых детей. При этом, по словам Васильевой, увеличилось число сирот-подростков, сирот-инвалидов и сирот из многодетных семей.

"Мы прекрасно понимаем, что на 78% больше в государственном банке данных подростков, чем было ранее, на 32% больше детей-инвалидов, чем было ранее, и на 49% больше братьев и сестер, чем было ранее в предыдущие несколько лет", - уточнила Васильева.