Приморье направит почти 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Около 100 объектов будут отремонтированы на сумму почти 1,5 млрд рублей в Приморье в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

"В 2019 году в рамках национального проекта отремонтируют около 100 объектов во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах на почти 1,5 млрд рублей", - сообщила пресс-служба, сославшись на слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского. Эти муниципалитеты входят в состав Владивостокской агломерации.

Отмечается, что на дорогах Владивостокской агломерации количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2018 год снизилось почти на 8%. Доля протяженности автомобильных дорог Владивостока, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, увеличилась с 29 до 38%. Этого удалось достичь благодаря реализации в регионе приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", продолжением которого стал одноименный нацпроект.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.