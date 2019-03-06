Сахалинские власти намерены сократить очереди в медучреждениях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в рамках федерального проекта "Бережливая поликлиника" дал поручение сократить вдвое время ожидания в медицинских учреждениях острова. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

В феврале этого года в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в поликлиниках не должно быть места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работе врачей и лабораторий. Взамен этого необходимо создавать комфортную среду для пациентов и медицинских работников, подчеркнул глава государства.

"Валерий Лимаренко поручил вдвое сократить время ожидания в сахалинских медучреждениях. На заседании коллегии регионального минздрава глава Сахалинской области назвал реализацию проекта "Бережливая поликлиника" одним из приоритетов в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

В правительстве Сахалинской области ТАСС пояснили, что в целях сокращения времени ожидания для медучреждений разрабатывается новая маршрутизация пациентов, разграничивается функционал персонала, модернизируется работа врачей, вводится электронная запись на некоторые виды услуг.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля этого года в сахалинских больницах и поликлиниках, отвечающих современным стандартам, заработная плата врачей будет повышена на 30%, среднего медперсонала - на 10%. До конца следующего года все поликлиники Сахалина и Курил должны начать работать по принципам "бережливости". Недавно к проекту "Бережливая поликлиника" подключились областная стоматологическая поликлиника, поликлиническое отделение областной больницы, а также поликлиника Корсаковской центральной районной больницы. В этом году новую модель внедрят еще в 20 учреждениях здравоохранения в различных районах области.

Нацпроект "Здравоохранение"

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании системы оказания медицинской помощи, ориентированной на удобство пациентов. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для всех россиян, оптимизация работы медорганизаций, упрощение процедуры записи к врачу и сокращение времени ожидания являются одними из основных целевых показателей национального проекта. По итогам реализации национального проекта доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, организовавших планировочные решения для комфортного пребывания детей, должна достигнуть 95%.

Среди взрослых организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, доля перешедших на новую организационную модель должна к 2024 году составить почти три четверти от общего числа таких учреждений в РФ.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.