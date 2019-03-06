Мини-ГЭС у Волго-Ахтубинской поймы ликвидирует дефицит воды для населения

ВОЛГОГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Строительство гидросооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы в рамках нацпроекта "Экология" позволит ликвидировать дефицит воды, от которого в засушливые годы страдают около 50 тыс. жителей. Об этом в среду сообщил ТАСС глава администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Он рассказал, что в засушливые годы вода из Волги в пойму почти не заходит, и от этого страдают около 50 тыс. жителей населенных пунктов, из колодцев и скважин в их домах уходят даже грунтовые воды. "Введение в строй мини-ГЭС и насосных станций обеспечит водой всю пойму, круглый год не будет перепадов уровней воды, она будет поступать в нужном количестве. Таким образом, реализация нацпроекта навсегда решит проблему дефицита воды для местного населения",- сказал глава района. Также, по его словам, сохранится флора и фауна уникальной речной долины.

18 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил о выделении средств на улучшение экологической ситуации в междуречье Волги и Ахтубы. Вице-премьер Алексей Гордеев тогда пояснил, что речь идет о строительстве водовода в истоке реки Ахтуба и создании там других сооружений и насосных станций. Этот проект реализуется для сохранения экосистемы Волго-Ахтубинкой поймы, что предусмотрено федеральным проектом "Оздоровление Волги", который входит в нацпроект "Экология".

Этап проектирования гидросооружений займет около двух лет, строительство предполагается завершить к концу 2023 года. Стоимость проектирования составит 722 млн рублей, строительства - примерно 10 млрд рублей.

Волго-Ахтубинская пойма насчитывает более 3 тыс. озер, проток и других водоемов. В последние десятилетия возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды. Весной и в начале лета 2015 года маловодье на Волге спровоцировало дефицит воды. Тогда местные власти организовали подкачку волжской воды в пойму насосами, что позволило предотвратить экологическую катастрофу.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".