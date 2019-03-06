Опрос: три четверти российских промышленников хотят получить знания по цифровизации

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Большинство сотрудников российских промышленных предприятий считают необходимым получить квалификацию в сфере цифровизации производства. О такой потребности заявили 78% участников опроса, проведенного российским разработчиком решений по цифровизации промышленности - группой компаний "Цифра" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга).

"Несмотря на значительную убежденность в необходимости новых знаний, по состоянию на момент опроса только 14% респондентов уже получили новые знания (или обучались в момент опроса)", - сообщил ТАСС о результатах опроса представитель группы компаний "Цифра". При этом три четверти опрошенных заявили о намерении пройти обучение в ближайшем будущем, уточнили в компании.

Наиболее перспективными тематиками реализации новой экономики в российской промышленности участники опроса назвали вопросы развития искусственного интеллекта и промышленного "интернета вещей", 93% и 80% соответственно. Чуть менее востребованными оказались направления робототехники для промышленности (72%), концепции цифровой трансформации (71%), big data (65%) и аддитивных технологий (57%), отмечается в результатах опроса.

Опрос проводился в январе 2019 года среди представителей промышленных предприятий РФ. Большинство опрошенных - люди старше 35 лет с большим производственным стажем (от 10 лет). В опросе приняли участие 2200 опрошенных, из них ответили на все вопросы 1540, погрешность при выборке не превышает 3-5%.

Национальная программа "Цифровая экономика" предусматривает разработку "дорожных карт" по развитию большинства указанных направлений. В нацпроекте также предусмотрены и меры по формированию у россиян компетенций в сфере цифровой экономики. Образовательные программы по цифровизации есть, в частности, у группы компаний "Цифра", а также у Агентства стратегических инициатив. Другой пример - "Россети" планируют создать корпоративный университет в рамках реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса.