Взаимодействие регионов по обращению с ТКО могут закрепить федеральным законом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство разработает до 10 апреля проект федерального закона, который будет обеспечивать взаимодействие регионов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в связи с запуском реформы отрасли коммунальных отходов. Это следует из поручений по итогам совещания о переходе на новую систему в России у премьер-министра Дмитрия Медведева 19 февраля.

"Минприроды России, Минэкономразвития России и ФАС России совместно с субъектами Российской Федерации до 10 апреля 2019 года внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона, направленного на обеспечение межрегионального взаимодействия при переходе отдельных субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в документе.

Межрегиональное взаимодействие в сфере обращения с ТКО, в частности, имеет большое значение для субъектов, окружающих города федерального значения - Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, поскольку в черте городов запрещено обустраивать полигоны, и отходы приходится вывозить за их пределы.

Так, Подмосковье в 2017-2018 годах стало одной из самых напряженных точек России в сфере обращения с мусором: регион захоранивал собственные отходы и мусор из столицы, полигоны эксплуатировались на пределе возможностей или сверх них, жители выражали митингами свое недовольство неприятным запахом со свалок и строительством новых объектов обращения с мусором. Бытовые отходы из Москвы превалировали в объеме оборачивавшихся на территории Подмосковья (около 60%), поэтому проблема лежала в плоскости взаимодействия области со столицей. 15 января 2019 года министр жилищно- коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что был подписан договор с Москвой до 2023 года о постепенном снижении объемов столичного мусора, вывозимого на полигоны Московской области.

На схожую проблему во взаимоотношениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал замминистра природы Владимир Логинов 5 марта 2019 года в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам отходов производства и потребления. По мнению чиновника, именно отсутствие общей для них межрегиональной схемы обращения с мусором стало основной причиной, почему Ленинградская область до сих пор не представила в Минприроды план по вхождению в реформу отрасли обращения с отходами.