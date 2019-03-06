Власти КЧР направят 75 млн рублей на переселение семей из аварийного жилья

ЧЕРКЕССК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют до 2024 года обеспечить новым жильем жителей семи аварийных домов. Как сообщили в среду ТАСС в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и позволит улучшить жилищные условия 172 человек.

"На предоставление им нового жилья из федерального бюджета планируется выделить 75 млн рублей, софинансирование республиканского бюджета составит 765 тыс. рублей, работа будет проведена до 2024 года", - пояснили в министерстве.

В рамках новой программы под переселение будут попадать многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В Карачаево-Черкесии насчитывается семь таких домов общей площадью 2,7 тыс. кв. м.

По данным правительства республики, в рамках предыдущей адресной программы из 93 аварийных домов в новые многоквартирные были переселены 1559 человек.

Работа по переселению граждан из аварийных домов ведется в России с 2007 года, за это время переселили более 1 млн человек. После завершения программы в 2018 году в стране была разработана новая, которая будет реализовываться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".