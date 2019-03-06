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Год театра в России

Гастроли пяти московских театров пройдут в Кузбассе в 2019 году

Планируются гастроли театров "Современник", имени Вахтангова, "Театра Луны", а также МХТ и Et Cetera

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Артисты пяти московских театров выступят на сценах учреждений культуры Кемеровской области в 2019 году, планируется, что такая гастрольная программа поспособствует увеличению посещаемости театров, предусмотренному нацпроектом "Культура", рассказала ТАСС начальник областного департамента культуры и национальной политики Лариса Зауэрвайн.

"У нас окончены переговоры с театром "Современник", и мы можем говорить о том, что эти гастроли состоятся, идут переговоры с театром имени Вахтангова, эти гастроли планируются на июнь, и в ноябре по плану - гастроли московского "Театра Луны", - сказала Зауэрвайн, отметив, что цены на билеты будут доступными, чтобы как можно больше жителей региона смогли прийти на спектакли.

В год Театра в Кемеровской области также планируются выступления артистов МХТ и московского театра Et Cetera, они пройдут в рамках соглашений о частно-государственном партнерстве между областными властями и компаниями СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) и ЗАО "Стройсервис". Как отметила Зауэрвайн, угольные предприятия возьмут на себя затраты, связанные с организацией гастролей.

"Угольные компании делают такой подарок региону по традиции ко Дню Шахтера, сейчас оговариваются сроки проведения гастрольных туров. <…> Это дорогостоящие проекты, и для нас очень важно, что они будут реализованы", - сказала Зауэрвайн

К 2024 году в Кузбассе планируется на 15% увеличить число посещений учреждений культуры. Новых зрителей в театры и на концертные площадки планируется привлекать в том числе и за счет проведения гастролей ведущих российских театров на сценах кузбасских учреждений культуры.

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РоссияКемеровская областьГод театра в России
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