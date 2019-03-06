Власти КБР направят в 2019 году более 86 млн рублей на ликвидацию экологического вреда

НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) направит в 2019 году более 86 млн рублей на ликвидацию накопленного экологического вреда. Об этом в среду сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

По его словам, в федеральную программу "Чистая страна" национального проекта "Экология" на получение субсидии из федерального бюджета включены несколько проектов из КБР. "Общая стоимость работ по рекультивации земель Терского, Майского районов и городского округа Баксан составит более 86,5 млн рублей (федеральный бюджет - более 80,6 млн рублей, республиканский - чуть более 6 млн рублей)", - сказал Шаваев.

Речь идет о работах по рекультивации земель Терского, Майского районов и города Баксан, нарушенных при несанкционированном размещении отходов I-V класса опасности. По данным министра, на 1 января 2018 года на территории республики выявлены объекты несанкционированного размещения отходов, расположенных в границах городов, на которых планируется разработка проектно-сметной документации, а также подготовка заявок по включению в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В списке значатся пять районных центров региона, где находятся свалки твердых коммунальных отходов I-V классов опасности общей площадью 43,15 га.

Также на территории республики остается еще один объект первого класса опасности, образованный в результате прошлой хозяйственной деятельности Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ТГОК), на котором размещены отходы горно-обогатительного производства. После прохождения необходимых экспертиз власти КБР планируют включить его в федеральную программу "Чистая страна" нацпроекта "Экология" на получение субсидии из федерального бюджета для ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году.