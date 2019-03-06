Нацпроект "Цифровая экономика" и импортозамещение обсудят на "Инфофоруме-Крым" в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Южный форум информационной безопасности "Инфофорум-Крым" пройдет в Ялте с 15 по 18 апреля. Эксперты, производители безопасных информационных решений и представители федеральных органов власти обсудят импортозамещение и развитие цифровой инфраструктуры регионов и городов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили журналистам организаторы форума.

"С 15 по 18 апреля 2019 года в Ялте пройдет ставший уже традиционным Южный форум информационной безопасности "Инфофорум-Крым". За пять лет крымский "Инфофорум" стал одним из самых заметных и ожидаемых региональных форумов по информационной безопасности. Здесь обсуждаются вопросы и разбираются кейсы по созданию безопасной цифровой среды для регионов и городов", - говорится в сообщении.

Главными темами форума также станут защита от терроризма и преступности в сфере высоких технологий и массовых коммуникаций, прорывные российские технологии. Также на форуме обсудят проекты "Безопасный город", "Система-112" и "ЭРА-ГЛОНАСС".

Южный форум информационной безопасности "Инфофорум-Крым" проходит в Крыму ежегодно с 2014 года. Его организаторы - Ассоциация национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" с 2001 года проводит в России и за рубежом мероприятия, посвященные различным аспектам обеспечения информационной безопасности и электронного взаимодействия. Ежегодно мероприятия "Инфофорума" посещают более 5 тыс. специалистов.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.