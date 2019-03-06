Кузбасс примет финал чемпионата WorldSkills Russia в 2020 году

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Финал национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет в Кузбассе в 2020 году по решению правительства РФ, сообщил в среду губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Профессиональные соревнования для представителей более чем 80 различных специальностей должны объединить участников из всех 85 субъектов страны, что поспособствует увеличению числа регионов-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"С инициативой проведения национального чемпионата по стандартам WorldSkills в 2020 году мы выступили в прошлом году, провели колоссальную работу, чтобы получить это право. Всероссийское состязание молодых профессионалов станет еще одним толчком для развития экономики области", - сказал Цивилев.

Губернатор Кемеровской области также сообщил, что сегодня в регионе есть высокой спрос на специалистов рабочих профессий на промышленных и производственных предприятиях. Повысить производительность труда можно благодаря привлечению в ключевые отрасли экономики молодых профессионалов - участников и победителей чемпионата, отметил он, добавив, что опыт чемпионата будет полезен не только для Кузбасса, но и для других регионов.

"Чемпионат позволит нашим конкурсантам продемонстрировать свое мастерство, перенять опыт профессионалов других регионов, повысить свою квалификацию, а также привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям", - сказал Цивилев.

В 2012 году Кемеровская область стала одним из трех первых пилотных регионов, начавших реализацию проекта WorldSkills Russia. Это самые масштабные в стране соревнования по стандартам Worldskills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. В 2019 году финал национального чемпионата примет Казань, передав эстафету Кузбассу.

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.