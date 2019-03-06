Число камер фиксации нарушений ПДД в Новосибирской области увеличат более чем вдвое

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Количество стационарных комплексов средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирской области увеличится с 64 до 146 к концу 2024 года, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС, и.о. начальника центра фото видеофиксации Новосибирской области Генрих Малкин.

Для работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" из федерального бюджета Новосибирской области в 2018 году направлен 1 млрд рублей, из областного бюджета - 1,132 млрд рублей. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 100,7 км дорог агломерации, что увеличит их долю до 52%. Также планируется устранить 19 мест концентрации ДТП и тем самым добиться ликвидации по итогам 2017-2018 годов 52 из 71 имеющегося аварийно-опасного участка.

"В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в региональном проекте, одним из сегментов заложено развитие средств автоматической фото- видеофиксации. На настоящее время в Новосибирской области используется 64 стационарных комплекса фото и видеофиксации, 79 передвижных и 14 автомобильных комплексов. До конца 2024 года планируется увеличение на 228% стационарных комплексов автоматической фиксации", - сказал Малкин.

По его словам, количество выявленных административных нарушений с использованием камер выросло более чем в два раза за последние 3 года - с 600 тысяч в год до 1,33 млн постановлений в год. Помимо увеличения числа камер, региональный проект подразумевает установку в 23 местах региона комплексов автоматического весового контроля крупногабаритных транспортных средств. В Новосибирской области за последний год на 7% снизилось общее количество ДТП и на5% количество пострадавших в них.

По словам и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции Павла Килаберия, камеры теперь могут фиксировать не только превышение скорости, но и заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора. "Мы ежегодно получаем информацию и анализируем причины совершения ДТП и виды массового нарушения правил дорожного движения. Разработчики систем [фото- и видеофиксации] ориентированы в том числе на эти показатели", - отметил Килаберия. Он добавил, что в Новосибирской области на сегодня 46 мест концентрации ДТП, 38 из которых находятся в городе Новосибирске, и во всех этих местах установлены камеры.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.