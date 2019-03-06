Приамурье готово с 1 апреля войти в новую систему обращения с отходами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 марта. /ТАСС/. Амурская область готова с 1 апреля войти в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Отсрочка от этого события на три месяца позволила более качественно подготовиться к введению реформы в регионе, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Ранее сообщалось, что четыре из 85 субъектов РФ до сих пор не представили в Минприроды РФ планы о начале на своей территории реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Амурская область - один из них.

"Амурская область готова с 1 апреля войти в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении. Уточняется, что отсрочка от этого перехода на три месяца была связана с необходимостью уточнения некоторых нормативов образования отходов, которые вызвали недовольство предпринимательского сообщества, а также с неполной готовностью муниципалитетов. За этот период было проведено более 10 тыс. контрольных замеров образования отходов во всех городах и районах области, они показали как совпадение, так и расхождение с нормативами. Проведена работа с регоператорами, которые взяли на себя обязанность заключить договоры с юридическими лицами, исходя не из нормативов, а из фактического наличия контейнеров у этих юридических лиц.

Сделано и многое другое. "Закон о переходе на новую систему очень сложен, изменения в него вносятся постоянно, поэтому работу по корректировке наших нормативных актов и деятельности регоператоров мы ведем регулярно. А отсрочка на три месяца позволила более качественно подготовиться к введению реформы", - цитирует сайт заместителя министра природных ресурсов Амурской области Василия Офицерова.

Реформа обращения с ТКО стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Согласно данным национального проекта "Экология", доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды РФ, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.