Почти 60 км дорог планируют построить на Ямале в 2019 году в рамках нацпроекта

ТАСС, 6 марта. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют использовать инновационные технологии при ремонте и реконструкции автодорог. Данная работа будет идти в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщается на сайте регионального правительства.

"Ямал в этом году присоединяется к национальному проекту. <…> В 2019 году в округе в рамках национального проекта планируется проведение работ на участках дорог регионального и межмуниципального значения, протяженностью 89,9 км: строительство 59 км, капитальный ремонт 7,5 км, ремонт 23,4 км ", - говорится в сообщении.

При ремонте и возведении дорог будут использоваться инновационные технологии, в частности, система автоматизированного управления линиями светодиодного освещения улично-дорожной сети, применение геосинтетических материалов в слоях оснований и покрытий проезжей части, отмечается в сообщении.

Также власти региона намерены до 2024 года довести протяженность автодорог, соответствующих нормативным требованиям с 66,1% до 67,7%. Работы будут вестись на 11 участках автодороги "Сургут-Салехард", дороги "Ноябрьск - Вынгапуровский", "Тарко-Сале - Пурпе", "Лабытнанги - Харп" и подъезд к городу Ноябрьск.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.