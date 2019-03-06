Проект "Умный регион" поможет автоматизировать учет ТБО в Ненецком АО

ТАСС, 6 марта. Проект "Умный регион" поможет автоматизировать учет твердых и жидких бытовых отходов в Ненецком автономном округе. Как в среду сообщила пресс-служба администрации региона, "Ростелеком" представил в Нарьян-Маре программы по цифровизации НАО.

Соглашение о реализации в округе проекта "Умный регион" было подписано в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатором НАО Александром Цыбульским и президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским.

"Благодаря "Умному региону" появится возможность автоматизировать учет твердых и жидких бытовых отходов, создать цифровую топографическую основу и обеспечить округ энергосберегающими технологиями", - говорится в сообщении.

"Умный регион", или #SmartNAO будет синхронизирован с сетью ситуационных центров ФСО и МЧС России. Реализация этой части проекта позволит актуализировать градостроительные документы и создать единую картографическую основу в округе. "Представленные проекты включают в поэтапный переход региона к более современным цифровым методам взаимодействия с окружающей инфраструктурой. Среди представленных проектов - интеллектуальная система расчета и контроля электроэнергии, проект создания единого расчетно-информационного центра и система мониторинга потребления коммунальных ресурсов", - говорится в сообщении.

Жители округа смогут принимать участие в решении вопросов развития региона на цифровых платформах, созданных специально для этих целей.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить свыше 1,63 трлн рублей.