В Калмыкии планируют открыть 20 фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году

ТАСС, 6 марта. Власти Калмыкии, где две трети населения проживают в сельской местности, рассчитывают в этом году открыть 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в районах республики в рамках национального проекта "Здоровье", сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии удалось сохранить все ФАП, ни один из них не был закрыт, однако стоит задача по улучшению их материально-технической базы и расширению сети.

"В прошлом году у нас было установлено шесть ФАП, сейчас получаем лицензию на них. В 2019 году у нас в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (входит в нацпроект "Здоровье") по программе - 20 ФАП, они все быстровозводимые - модульные. На это выделено более 30 млн рублей", - сказал Кикенов.

Он заметил, что в среду в поселке Улан-Эрге в Яшкульском районе, где проживает почти 1 тыс. человек, с участием главы Калмыкии Алексея Орлова уже состоялось официальное открытие модульного ФАП. По информации пресс-службы главы республики, в медучреждение закуплено современное оборудование, а также проведены работы по благоустройству пункта.

"В республике идет глобальная работа по обновлению ФАП, которая не имела аналогов в истории Калмыкии - за короткий период времени мы обновляем огромное количество медицинских сооружений. Если брать во внимание, что у нас чуть больше 80 фельдшерско-акушерских пунктов в республике, то 26 ФАП за два года - это, по сути, мы обновляем эти сооружения более чем на 30%", - добавил Кикенов.

В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов, в том числе "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". Нацпроект предполагает достижения до 2024 года результатов снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.