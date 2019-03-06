Северная Осетия получит в 2019 году около 5,4 млрд рублей на реализацию нацпроектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Северная Осетия получила на реализацию национальных проектов в 2019 году финансовые средства в размере 5 млрд 442 млн рублей. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Северная Осетия участвует в 12 нацпроектах, охватывающих различные сферы жизнедеятельности, и в этом году на реализацию запланированных мероприятий республика получит финансовые средства в размере 5 млрд 442 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках нацпроектов финансирование детского здравоохранения возросло до 766 млн рублей, в 2015-2016 годах на это направляли от 26 до 29 млн рублей. "Впервые за последние годы предпринимаются активные действия и по ликвидации накопленного экологического ущерба - речь идет о ликвидации двух хвостохранилищ в Алагирском районе, и здесь сумма потраченных средств составит 600 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Наиболее значительными будут в этом году затраты по нацпроектам "Демография", "Здравоохранение" и "Образование" - по каждому из них финансирование превысит 1 млрд рублей. На реализацию национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из федерального бюджета Северной Осетии будет выделено 773,61 млн рублей и 537,46 млн рублей соответственно. Со следующего года в республику также поступят средства, необходимые для реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

О финансировании этих направлений шла речь на координационном совещании по реализации нацпроектов. В ходе обсуждения также рассмотрены вопросы участия республики в федеральном проекте "Чистая вода". Запланированное финансирование составляет 9,9 млн рублей, однако этого недостаточно с учетом того, что износ водопроводных сетей составляет от 70% до 80%, отмечается в сообщении.