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Арктика сегодня

В Мурманской области для реализации нацпроектов создадут совет по стратегическому развитию

Программно-целевой совет области упразднят, чтобы не дублировать работу

МУРМАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Совет по стратегическому развитию Мурманской области будет создан для реализации нацпроектов в регионе. Об этом сообщает в среду пресс-служба облправительства.

"Основной функцией совета будет принятие оперативных решений по разработке и реализации государственных программ Мурманской области и региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроектов", - сообщает пресс-служба.

Создаваемый совет в том числе возьмет на себя функции коллегиальных совещательных органов и координации работы исполнительных органов региональной власти. Действующие совещательные органы, в том числе Программно-целевой совет области с его рабочими группами, будет упразднен, чтобы не дублировать работу.

В частности, в среду состоялось заключительное заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению "Комфортная и безопасная среда".

В состав Совета по стратегическому развитию войдут представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, депутаты Мурманской областной думы, а также представители общественности.

С 2019 года на территории Мурманской области стартовали 46 региональных проектов, являющихся составляющими федеральных проектов. Они направлены на достижение целей, указанных в 12 национальных проектах, утвержденных в соответствии с указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

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РоссияАрктика сегодняМурманская область
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