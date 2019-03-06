Приамурье направит 372 млн рублей на развитие образования в рамках нацпроекта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области приступили к реализации нацпроекта "Образование", субсидии из федерального бюджета составят 372 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В Приамурье приступили к реализации восьми направлений нацпроекта "Образование" за счет субсидий из федерального бюджета на общую сумму 372 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра образования области Светланы Яковлевой, чьи слова цитирует пресс-служба областного правительства, в 2019 году в регионе откроют мобильный технопарк и центры выявления и поддержки одаренных детей. Федеральную поддержку получил амурский технопарк "Кванториум".

В конце 2018 года в амурском технопарке "Кванториум-28", который располагается в Благовещенске, уже открылись первые площадки - шахматный класс и мультимедиазона, всего их будет шесть. Технопарк планируется оснастить новым оборудованием, которое позволит детям реализовать свои инженерные и исследовательские проекты. В рамках нацпроекта в 2019 году планируется открыть филиал "Кванториума" в городе Свободный.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.