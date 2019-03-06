В 2019 году в Алтайском крае на развитие медицины направят около 4 млрд рублей

БАРНАУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 4 млрд рублей направят на развитие медицины в Алтайском крае в 2019 году. 2,2 млрд рублей регион получит из федерального бюджета для реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщил в среду журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Минздравом заключено соглашение по семи основным направлениям [нацпроекта] на сумму более 2,2 млрд рублей. <…> Помимо федерального бюджета направляются средства краевые: губернатор принял решение о дополнительном финансировании отрасли - порядка 1 млрд рублей. Дополнительно 100 млн [будет направлено] на приобретение санитарного автотранспорта, [также будут выделены] средства краевой инвестиционной программы, которая уже заложена в бюджет, - порядка 700 млн рублей", - сказал Попов, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам министра, среди приоритетных направлений работы в 2019 году - развитие первичной медико-санитарной и онкологической помощи, работы с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышение кадровой укомплектованности. Краевые средства планируется направить на модернизацию межрайонных медицинских центров, создание службы реанимации, модернизацию медицинского оборудования и ремонт в районных больницах и поликлиниках: в 2019 году власти намерены провести ремонт 17 детских поликлиник, а со следующего года приступить к ремонту взрослых поликлиник.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг". Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.