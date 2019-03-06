Более 30,5 млрд руб. направят на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" в Кузбассе превысит 30,5 млрд рублей в течение 6 лет, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения области в ответ на запрос ТАСС.

"Общий объем финансирования на 2019-2024 годы составит более 30,5 млрд рублей, из них 5,9 млрд - средства федерального бюджета, 1,8 млрд - областное финансирование, около 22 млрд - поступления за счет средств ОМС, еще 825 млн руб. - средства Фонда социального страхования", - сообщили в пресс-службе.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе началась работа по семи направлениям, в том числе по развитию детского здравоохранения, системы оказания первичной медико-санитарной помощи, а также по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По итогам реализации нацпроекта смертность от болезней сердца и рака в Кузбассе должна снизиться не менее чем на 20%.

"К 2024 году мы планируем добиться снижения смертности от онкологических заболеваний с 238 до 185 случаев на 100 тысяч населения, болезней сердечно-сосудистой системы с 565 до 431 случая на 100 тысяч населения", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным Росстата за 2018 год, предоставленным областным департаментом, показатель смертности от злокачественных новообразований в Кемеровской области выше общероссийского: 14,2 на 1 тысячу человек в Кузбассе против 12,4 в целом по стране.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах, в том числе здравоохранении, были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина, их планируется реализовать до 2024 года. Целевыми показателями нацпроекта "Здравоохранение" является снижение смертности населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышение качества и доступности оказания медицинских услуг.