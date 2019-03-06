В школах Томской области к 2024 году создадут около 20 тыс. учебных мест

ТОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 356 школ планируется построить на территории Томской области для реализации задач национального проекта "Образование". Это позволит создать 19,4 тыс. мест, сообщила ТАСС среду вице-губернатор региона Людмила Огородова.

По данным областной администрации, в области необходимо создать порядка 30 тыс. учебных мест, чтобы избежать их дефицита в будущем, уменьшить нагрузку на преподавателей и сократить число обучающихся на второй смене. Сейчас в области насчитывается 317 школ.

"В рамках национального проекта "Образование" до конца 2024 года на территории Томской области необходимо построить 35 школ в 10 муниципалитетах региона (17 из них - в Томске). Планируется создать 19 410 учебных мест, из них 18 350 мест требуется создать во вновь построенных зданиях (27 зданий), 1 060 мест требуется сохранить путем строительства восьми школ, взамен ветхих. При строительстве предполагается использовать проекты повторного применения, включенные в соответствующие реестры Минстроя России", - сказала Огородова.

Она уточнила, что уже определены объемы финансирования строительства в 2019-2020 гг. - 1,35 млрд рублей из областного и 92 млн из федерального бюджетов. На эти средства, в том числе будут открыты школы в строящихся вблизи Томска микрорайонах, где сейчас нет ни одной образовательной организации - в Южных Воротах и Северном Парке.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.