Власти Башкирии планируют увеличить число участников нацпроекта по труду в два раза

УФА, 6 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют увеличить число участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2 раза, до 50 предприятий. Об этом сообщила в среду на заседании коллегии Минэкономразвития республики начальник управления нефинансовых секторов экономики ведомства Гульнара Гимадисламова.

Башкирия вошла в число первых шести регионов по внедрению нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Целевым ориентиром является рост производительности труда на предприятиях - участниках программы не менее чем на 5% по итогам первого года реализации, на 30% - восьми лет реализации.

"Задачи на текущий год у нас амбициозные, мы должны увеличить число участников нацпроекта в два раза, до 50. В наших планах также привлечение компаний-партнеров из числа крупных организаций федерального масштаба, которые обладают компетенциями и хорошими практиками в вопросах повышения производительности труда, а также федеральных грантов", - рассказала она, добавив, что на данный момент участниками нацпроекта стали 23 предприятия.

По словам Гимадисламовой, в рамках нацпроекта на двух предприятиях удалось двукратно увеличить скорость производственного цикла, полностью исключить сверхурочные работы, снизить межоперационные запасы. Рост производительности труда составил более 5%. На переобучение высвободившихся вследствие повышения производительности труда сотрудников будет потрачено 187 млн рублей, добавила она. Целевой ориентир к 2025 году - 120 участников.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.