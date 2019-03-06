Карелия направит более 13 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 марта. /ТАСС/. Республика Карелия получит из федерального бюджета более 13 млрд рублей на ремонт региональных автодорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2019-2024 годах. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

"В указанный период будут выделены средства из федерального бюджета в сумме 13,29 млрд рублей для доведения к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 48,8% ", - сказали в ведомстве. Всего за шесть лет планируется отремонтировать 1165 км автодорог.

По информации регионального министерства, в настоящее время протяженность сети автомобильных дорог регионального значения в республике составляет 6477 км, из них 32% находятся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии Петрозаводска, столица Карелии в 2019 году получит в рамках нацпроекта порядка 450 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт дорожного полотна на 13 улицах.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Его реализация в 2019-2024 годах должна привести к снижению количества погибших в ДТП почти в три раза, с 13 до четырех человек на каждые 100 тыс. населения, а в перспективе до нулевого уровня.