В отдаленном поселке на севере Свердловской области открыли фельдшерско-акушерский пункт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Новый фельдшерско-акушерский пункт, состоящий из трех модулей площадью 71 кв. м., открылся в поселке Кытлым на севере Свердловской области. Об этом говорится в релизе, распространенном в среду Министерством здравоохранения Свердловской области.

Расстояние между Кытлымом и Екатеринбургом составляет 449 км. В поселке, который относится к городскому округу Карпинск, проживает 601 человек. Ранее жители обращались за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт в старом помещении администрации поселка. В здании 1927 года постройки отсутствовали канализация и центральное водоснабжения.

"В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в России решается задача обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи для населения вне зависимости от места проживания. <…> В здании нового ФАП имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление. То есть все самое необходимое для обслуживания до 800 человек в месяц", - говорится в релизе.

Всего в 2019 году в Свердловской области планируют открыть 19 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Национальный проект "Здравоохранение" был разработан в соответствии с указом президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Всего на его реализацию планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,72 трлн рублей.