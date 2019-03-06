Уральский федеральный университет примет активное участие в пяти нацпроектах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) примет участие во всех национальных проектах, уделив особое внимание пяти: "Наука", "Образование", "Здравоохранение", "Цифровая экономика" и "Экология". Об этом в среду сообщил ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"УрФУ примет участие в мероприятиях всех нацпроектов, особенно активное - в пяти, касающихся науки, образования, здравоохранения, кадров для цифровой экономики, экологии. В частности, по нацпроекту "Образование" мы ведем активным участие в подготовке талантливых детей, цифровизации школы, экспорта образования, переподготовки преподавательских кадров, по здравоохранению - в сфере ранней диагностики онкологических заболеваний и созданию лекарственных средств для ядерной медицины на базе Химфармцентра УрФУ с Уральским государственным медицинским университетом, по ЭКХ и экологии - в разработке новых технологий по переработке твердых коммунальных отходов", - сказал Кокшаров.

Ректор отметил, что особенно востребованными научные и образовательные компетенции университета будут в проектах, так или иначе связанных с цифровой экономикой, - "создании умной городской среды, умного региона, умного города".

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно- образовательных центров.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.