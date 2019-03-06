АСИ проведет совещание по развитию в Ингушетии туризма, экологии и МСБ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) проведет в мае в Ингушетии выездное совещание по вопросам развития в республике туризма, экологии и поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в среду ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров по итогам рабочей встречи с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой.

"Мы сегодня проговорили и пригласили к себе руководство АСИ провести в мае такое мероприятие на Северном Кавказе, чтобы проверить все объекты в республике и обсудить вопросы, связанные с развитием туризма, с экологией и поддержкой малого и среднего предпринимательства. Дополнительно в ходе подготовки посмотрим, какие еще вопросы мы поднимем в рамках майского совещания в республике", - сказал он.

В свою очередь гендиректор АСИ Светлана Чупшева в ходе рабочей встречи отметила, что проведение такого мероприятия особенно актуально для выработки механизмов взаимодействия. "Кроме этого, мы на апрель готовим совет с Министерством РФ по делам Северного Кавказа, в том числе по новым проектам, инициативам агентства, которые обозначены президентом РФ в части в нацпроектов", - сказала она, уточнив, что акцент мероприятия в Ингушетии будет сделан на соцполитике, экологии, туризме и цифровых решениях.

Ранее ТАСС сообщал, что туристический поток в Ингушетию к 2020 году может увеличиться почти вдвое до 350 тыс. человек в год за счет возведения туркластера "Ачалуки", который вошел в федерально-целевую программу по развитию туризма на 2019-2025 годы. Строительство оздоровительного объекта в Малгобекском районе начнется в 2019 году, завершить возведение планируется в 2021 году. Помимо 700 млн рублей из федерального бюджета, на создание инфраструктуры кластера будет вложено более 2 млрд рублей средств инвестора. Также в регионе планируют расширять туристическую инфраструктуру всесезонного оздоровительного и горнолыжного курорта "Армхи", который иногда называют музеем под открытым небом - здесь находятся более 90 исторических памятников.