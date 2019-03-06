Три лаборатории созданы в сибирском химическом институте в рамках нацпроекта "Наука"

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН создал в рамках национального проекта "Наука" три лаборатории, которые возглавляют молодые ученые. Они займутся разработкой электронных устройств на основе органических соединений и созданием новых лекарств, сообщила ТАСС в среду директор института Елена Багрянская.

Национальный проект "Наука" подразумевает создание до 2024 года новых лабораторий, 30% из которых будут возглавлять молодые перспективные исследователи. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков уточнял, что всего таких лабораторий будет создано 900, и их коллектив будет состоять из молодых специалистов, которые, обучаясь в университетах, смогли бы более активно участвовать в исследовательских проектах.

"В нашем институте было создано три новых лаборатории. Мы заявляли в Минобрнауки четыре лаборатории, дали три, которые возглавляют молодые специалисты: аспиранты, инженеры", - сказала Багрянская, добавив, что всего в трех новых лабораториях института работают 37 человек.

На базе института созданы лаборатория фотокатализа, которая занимается исследованием синтеза биологически активных соединений под действием света, и лаборатория органической электроники, которая занимается разработкой электронных устройств на основе органических соединений. Третья лаборатория работает в области медицинской химии. Ее сотрудники занимаются поиском и созданием новых эффективных отечественных лекарственных средств.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.