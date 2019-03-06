"Единая Россия" разработает общую базу для контроля за реализацией нацпроектов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" начала разработку общей базы в рамках информационной системы "Вся Россия", где будут собраны объекты и ключевые мероприятия по нацпроектам в текущем году. Новый модуль получит название "Мониторинг национальных объектов", сообщила в среду первый заместитель секретаря генерального совета партии Ольга Баталина, выступая на форуме "Информационные технологии" в Казани.

"В начале апреля в модуле будут опубликованы первые данные об объектах нацпроектов. Благодаря модулю депутат или сотрудник регионального отделения партии будет сигнализировать о возникшей на объекте проблеме. Сервис позволит описать проблему подробно, добавить краткое описание ситуации, фото- и видеоматериалы, ссылки на публикации в СМИ, если о проблеме уже есть упоминания", - сказала Баталина, слова которой цитирует пресс-служба партии.

Депутат напомнила, что всего на реализацию нацпроектов выделено 1,7 трлн рублей. "Наша задача - сделать все, чтобы эти деньги стали реальными результатами, чтобы этот процесс реализовывался вместе с людьми, у депутатов была постоянная возможность контролировать ход работ", - подчеркнула первый замсекретаря генсовета партии.

По словам Баталиной, для этого за каждым из объектов закрепляются по вертикали депутаты различных уровней. "У партии есть уникальный актив, который будет включен в эту работу, - 178 тыс. депутатов. У каждого из них персональное закрепление за объектами, мероприятиями, что позволяет им полностью пошагово контролировать ситуацию на конкретном объекте или в рамках реализации мероприятий. Если возникают проблемы, подключается партия на федеральном уровне", - отметила она, подчеркнув, что одновременно в рамках этого контроля будут задействованы мониторинги СМИ, социальных сетей и информация из региональных общественных приемных председателя партии.

Баталина также отметила, что на федеральном уровне будет сформирована группа контроля из депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, которые будут на постоянной основе выезжать в регионы для помощи в реализации нацпроектов. "Многие нацпроекты будут развиваться. Поэтому есть резерв финансовых средств, и задачи будут усложняться по мере того, как нацпроекты разворачиваются на территории. И, конечно, все это будет иметь единую цифровую основу, чтобы мы в онлайн-режиме видели все, что происходит на территории страны с каждым объектом и с каждым крупным мероприятием", - заключила она.