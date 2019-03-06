Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты в Думе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин согласился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в том, что вопросы реализации национальных проектов требуют более конкретного обсуждения в Госдуме. Об этом он сообщил журналистам по итогам "правительственного часа" в Госдуме.

"Я полностью согласен с председателем Госдумы в том, что вопрос требует детального рассмотрения. И в следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем", - заявил министр.

При этом Орешкин добавил, что была достигнута договоренность о проведении в конце марта - начале апреля нового "правительственного часа", но на другую тему.