Голодец: правительство будет поддерживать фестивали, ориентированные на регионы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать фестивальные программы, которые ориентированы на регионы, сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной VI Транссибирскому арт-фестивалю, вице-премьер Ольга Голодец.

"Фестивальные программы будут присутствовать в бюджете, мы будем поддерживать те программы, которые ориентированы на регионы, на юношество, на поддержку наших педагогов, навстречу российскому зрителю. <...> Нам очень важно создавать единое культурное пространство, мы часто возвращаемся к теме, что мы сегодня - ведущая страна в сфере культуры, к нам все приезжают, у нас проходят интереснейшие постановки, замечательные фестивали, но не всегда есть возможность показать это в разных регионах России. Мы постоянно настаиваем именно на поддержке фестивалей, которые проходят в регионах", - сказала она.

Голодец отметила, что фестивальная и гастрольная программа является особо важной для правительства в рамках нацпроекта "Культура", который осуществляется в рамках указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый раздел - 84 млрд рублей. Куратором проекта назначена Голодец, руководителем - министр культуры РФ Владимир Мединский.

Первый Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина состоялся весной 2014 года, он был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году.

События российской части VI Транссибирского арт-фестиваля пройдут с 21 марта по 22 апреля в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Зарубежная часть маршрута пройдет в США, Японии, Южной Корее, Германии, Австрии и Франции в период с апреля по декабрь 2019 года.