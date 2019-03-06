Пожарно-химическую станцию создадут в Ингушетии в 2020 году

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют до конца 2020 года создать на базе Республиканского лесопожарного центра пожарно-химическую станцию. Об этом ТАСС рассказал министр природных ресурсов региона Магомед Бабхоев.

"В рамках федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", мы начинаем в этом году оснащение региона пожарной техникой. Еще в начале года глава региона обращался к руководителю Рослесхоза и теперь нам оказали поддержку, заложены средства из федерального бюджета на закупку техники. Пожарно-химический центр будет создан в 2020 году на базе Республиканского лесопожарного центра, который будет открыт до конца 2019 года", - сказал Бабхоев.

По его словам, также в регионе будет увеличено количество лесных инспекторов. "На сегодняшний день в Ингушетии числится 80 лесных инспекторов, тогда как по нормативу их должно быть 120. В следующем году нам будут выделены средства и на увеличение штата инспекторов", - добавил министр.

Как сообщает пресс-служба главы региона, замминистра природных ресурсов РФ, руководитель Рослесхоза Иван Валентик в среду, в ходе встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым поддержал инициативу создания в регионе пожарно-химической станции в республике. "Очень важно иметь подобный центр в регионе, это реализация принципа работы на опережение, которая должна дать эффект в пожароопасный сезон и позволит минимизировать экстремальные ситуации", - передает пресс-служба слова Валентика.

Пожароопасный период на территории Ингушетии длится не менее восьми месяцев. При этом почти треть от общей площади лесов в регионе (33%) - это горно-лесистая местность, которая наиболее опасна в пожарном отношении.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 4,041 млрд рублей.