В Ленобласти выделят 30 млн рублей на переобучение 600 человек предпенсионного возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области выделят около 30 млн рублей в 2019 году для переобучения людей предпенсионного возраста и повышения уровня их квалификации для продолжения трудовой деятельности. Как сообщил в среду ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун, в этом году в программе переобучения примут участие около 600 человек.

"В этом году мы уже запланировали порядка 30 млн рублей на переобучение этих людей <...> Первые обучающиеся уже приступили, я думаю, что порядка 600 человек мы за этот год переобучим в категории предпенсионеров", - сказал Брицун.

Он добавил, что задача комитета состоит в том, чтобы получить от работодателей сведения о компетенциях сотрудников, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию. "Нужно понять, какие навыки нужно дать такому человеку, чтобы он остался на своем рабочем месте. Мы готовы вкладывать в это деньги", - отметил председатель комитета.

Брицун добавил, что программы переобучения будут строиться в зависимости от специальности сотрудника, однако в каждую в обязательном порядке будет включен блок по IT-технологиям. "В программу будет включен блок по IT-компетенциям, для того чтобы обучающиеся смогли свободно общаться с современной техникой, со станками с программным управлением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обучение будет проходить в течение трех месяцев. "Обязательна предусмотрена стипендия, для предпенсионеров по программе обучения она составляет 11 280 рублей", - сказал Брицун, отметив, что обучение может проходить как в очной форме, так и в дистанционном режиме.

В рамках нацпроекта "Демография", рассчитанного на 2019-2024 годы, предусмотрен проект "Старшее поколение", по которому запланированы программы по продлению активности и трудовой деятельности людей предпенсионного и пенсионного возраста.