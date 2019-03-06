Никитин предложил оставлять регоператорам часть выручки от продажи вторичных материалов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Председатель рабочей группы Госсовета России по направлению "Экология и природные ресурсы", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил оставлять региональным операторам ту часть выручки, которая получена от реализации вторичных материалов сверх нормы по переработке мусора. Это будет стимулом для них вовлекать больше отходов во вторичный оборот, сообщил он в среду в ходе заседания подгруппы "Формирование комплексной системы обращения с ТКО" рабочей группы Госсовета.

По словам Никитина, сейчас данная сфера регулируется таким образом, что "чем больше ты получаешь доход, тем меньше тебе устанавливают необходимую валовую выручку и тариф, таким образом, для регионального оператора мотивация для увеличения доли отходов полностью исключается".

"Какой смысл ему этим всем заниматься, если это не приводит к увеличению дохода - он остается зафиксированным? В основы ценообразования на ТКО постановлением правительства нужно … установить ценовые показатели, соответствующие региональному проекту, что, к примеру, направляем на обработку 10%, на утилизацию - 5%, а в следующем году - выше. Все, что сверх этого процента, - оставлять в качестве мотивирующего дохода", - предложил Никитин.

Никитин добавил, что в рамках рабочей группы необходимо рассмотреть дополнительные экономические стимулы для раздельного сбора отходов для жителей, например, установив дифференцированный тариф.

Ранее сообщалось, что правительство РФ прорабатывает возможность установить для региональных операторов по вывозу мусора норму его переработки, чтобы снизить объем отходов, вывозимых на полигоны. Постепенное снижение доли вывозимых на полигоны отходов - один из основополагающих принципов реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в России с 1 января 2019 года. Ее целевые показатели заложены в национальную программу "Экология": к 2024 году доля обрабатываемых отходов в России должна вырасти с 12% до 60%, а перерабатываемых - с 7% до 36%. Параллельно с этим правительство разрабатывает концепцию организации раздельного сбора мусора (РСО) в РФ.

Предполагается, что раздельный сбор мусора в России будет внедряться начиная с городов-миллионников, причем всю систему для этого предстоит выстроить с нуля. РСО в РФ на первом этапе будет организован по принципу двух контейнеров: один для чистых вторичных материалов, второй - для загрязненных органикой упаковок.