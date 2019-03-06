Медведев поручил поддержать отечественных производителей программного обеспечения

Исполнителями поручения назначены Минкомсвязь, Минпромторг, Минобрнауки и Минэкономразвития. Совместно с институтами развития, они должны будут отчитываться каждые полгода.

Также премьер поручил Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и Минпромторгу разработать при участии "Деловой России" и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на стимулирование, в том числе налоговое, частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации. Первые итоги необходимо представить премьеру 11 июня 2019 года.

Поручения направлены на реализацию нацпроекта "Цифровая экономика", который представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.