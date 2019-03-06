Новая школа на 720 мест появится в Ингушетии в 2020 году в рамках нацпроекта

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в 2020 году открыть новую школу на 720 мест в сельском поселении Средние Ачалуки. Строительство объекта будет вестись в рамках нацпроекта "Образование", сообщил в среду ТАСС министр образования Ингушетии Юсуп Костоев.

"В 2019 году мы начинаем строительство школы на 720 мест в сельском поселении Средние Ачалуки. Возводиться будет объект в рамках реализации национального проекта "Образование", его общая стоимость составит более 500 млн рублей. Открыть школу мы планируем в 2020 году", - сказал Костоев.

По его словам, здание школы и созданные в нем условия будут отвечать всем современным требованиям.

"Это будет трехэтажное здание, в нем будут созданы компьютерный класс, большие спортивный и актовый залы, специализированные классы биологии и химии с необходимым оборудованием, отдельные классы для занятий по труду для девочек и мальчиков", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года девять школ за счет реализации региональной составляющей нацпроекта "Образование". По данным регионального минобразования, в Ингушетии ликвидировано трехсменное обучение, двухсменное сокращено на 27% за последние годы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.