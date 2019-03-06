Два крупных музея Дагестана планируют создать на своей базе виртуальные музеи

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Национальный музей Дагестана и Дагестанский музей изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой планируют создать на своей базе виртуальные музеи, сообщила в среду министр культуры республики Зарема Бутаева на расширенной коллегии министерства.

"Сегодня Дагестанским музеем изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой и Национальным музеем Республики Дагестан рассматриваются вопросы создания на своей базе виртуальных музеев. Это особо актуально в свете внедрения федерального проекта "Цифровая культура" на региональном уровне", - сказала Бутаева.

Глава министерства также призвала руководителей музейных учреждений "обратить внимание на сохранность музейных ценностей".

Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи является самым крупным учреждением культуры не только в Дагестане, но и во всем Северо-Кавказском федеральном округе. В консолидированных фондах музейного объединения (музей имеет 38 филиалов в городах и сельских поселениях по всей республике) содержится около 170 тыс. единиц хранения. Среди них уникальные коллекции археологических памятников, отражающие древнейшую историю Дагестана.

Дагестанский музей изобразительных искусств создан в 1958 году на базе Картинной галереи Дагестанского республиканского краеведческого музея. С 1960-х годов количество экспонатов выросло с 200 до 14 тыс.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".