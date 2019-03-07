Более 50 "бережливых поликлиник" создадут в Якутии к 2024 году

ЯКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Якутии намерены создать более 50 "бережливых поликлиник" к 2024 году для улучшения качества медпомощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила ТАСС в четверг министр здравоохранения республики Елена Борисова.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин 20 февраля поручил правительству в 2019 году утвердить высокие стандарты медицинского обслуживания населения. Проект "Бережливая поликлиника" разработан по аналогии с системами на предприятиях, которые позволяют сократить время на документооборот. Основное преимущество - компьютеризация учетных записей, внедрение специализированных программ для снижения объема бумажной работы врачей и уделения большего времени пациентам.

"В рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" [нацпроекта "Здравоохранение"] в республике будут внедрены бережливые технологии с созданием комфортной среды в детских и взрослых поликлиниках, организована работа поликлиник на основе применения lean-технологий (открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания). До конца этого года запланировано внедрение бережливых технологий в девяти медицинских организациях. К 2024 году мы уже должны охватить 53 медицинские организации первичного звена (55% существующих)", - сказала она.

По словам Борисовой, в конце первого квартала 2019 года будет создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Работа по внедрению новых принципов здравоохранения в Якутии началась в 2016 году. "Во всех медицинских организациях успешно функционируют несколько возможностей записи на прием к врачу, внедрен оптимальный график работы амбулаторно-поликлинических подразделений с учетом потребности населения, обеспечение различных форм обследования населения "Диагностика одного дня" и "Медицинский осмотр за один день", успешно работает сеть Центров поддержки и сопровождения пациентов, Call-центры, системы "Горячей линии", - добавила министр.

Национальные проекты по 12 направлениям (в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология) были разработаны в соответствии с указом президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.