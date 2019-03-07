Нацпроект позволит направить 2,7 млрд рублей на улучшение дорог в Забайкалье

ЧИТА, 7 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2019 году намерены потратить 2,7 млрд рублей на улучшение автомобильных дорог. Свыше 1,7 млрд рублей из этой суммы регион получит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального министерства территориального развития.

"В 2019-2024 годах в Забайкальском крае отремонтируют свыше 1 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 201 км автодорог и улично-дорожных сетей в Читинской агломерации. В этом году регион получит 1,75 млрд рублей на приведение автодорог в нормативное состояние. Вместе с региональным и муниципальным софинансированием общая сумма средств составит 2,7 млрд рублей", - сказали в Минтерразвития.

Почти 1,2 млрд рублей из федеральных средств направят на ремонт дорог в районах Забайкалье, местное софинансирование составит 805 млн рублей. На улучшение дорог в Чите и ее окрестностях потратят 560 млн рублей из средств нацпроекта, а региональное и муниципальное софинансирование позволят увеличить эту сумму до 700 млн рублей.

Ранее врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявлял, что уже в этом году в регионе начнется реконструкция и ремонт 115 км автодорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.