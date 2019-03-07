Бюджет Приморья на 85% расходуется на национальные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Расходы на реализацию национальных проектов в бюджете Приморья составляют около 110 из 129 млрд рублей, или свыше 85%. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян.

В феврале депутаты Законодательного собрания Приморья приняли корректировки бюджета региона. Основные параметры бюджета с учетом предлагаемых корректировок составили по доходам 114,8 млрд рублей, по расходам - 129,9 млрд рублей. Необходимость в пересмотре документа возникла в связи с существенным увеличением доходов и расходов по реализации национальных проектов за счет федеральных субсидий более чем на 10 млрд рублей.

"Могу констатировать, что нынешний бюджет, который немножко не дотягивает до 130 млрд рублей по расходам, это впервые после "саммитовских строек" (имеется ввиду период активного строительства инфраструктурных проектов к саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке - прим. ТАСС) - бюджет развития, в котором достаточно много средств заложено на развитие региона - инфраструктуру, дороги, закупку техники. Но и социальные задачи не остаются в стороне. При этом наши региональные государственные программы Приморского края сейчас вливаются в национальные проекты. В этом смысле, сегодня наш бюджет "нацпроектовый" примерно на 110 млрд рублей из 129", - рассказал Ахоян.

Согласно последней корректировке, в частности, вырос на 982 млн рублей общий объем расходов края в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В том числе увеличены расходы на развитие материально технической базы детских лечебных учреждений. По мнению депутата, теперь необходимо сосредоточить усилия на повышении качества образования медработников и повышения платы их труда.

"Сейчас уже надо обращать внимание на подготовку кадров, ну и зарплата у врачей должна быть достойная. Как можно за 12 тыс. ставки работать человеку, который шесть лет учился, семь лет проходил интернатуру? Сейчас, конечно, у нас уже приняты меры поддержки, например, подъемный миллион для специалистов, которые пошли работать в село. Но сама по себе ставка для врачей сейчас, конечно, низкая, ее надо поднимать", - отметил депутат.

Национальные проекты по 12 направлениям (в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология) были разработаны в соответствии с указом президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.