В Кузбассе за год вдвое увеличат объем посадочного материала для будущих лесов

КЕМЕРОВО, 7 марта. /ТАСС/. Объем выращивания сеянцев, посадочного материала для восстановления лесов, в Кемеровской области в 2019 году в сравнении с прошлым годом увеличится вдвое и достигнет 10 млн штук в год, сообщил журналистам заместитель губернатора региона по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

"Благодаря участию в национальном проекте "Экология" регион уже сегодня наращивает объемы производства посадочного материала, почти 10 миллионов однолетних сеянцев ели, сосны, кедра и лиственницы планируют вырастить в лесных питомниках Кемеровской области в 2019 году", - сказал Харитонов, добавив, что ранее в лесных питомниках в регионе выращивалось около 5 миллионов сеянцев в год.

Харитонов также уточнил, что в регионе уже началась активная заготовка семян к весеннему посеву. Кроме лесхозов, в этой работе активно участвуют волонтеры и местные жители, а чтобы стимулировать население, предусмотрены денежные выплаты. "К сбору шишек подключаем... волонтеров, местных жителей, так как объемы большие, требуется помощь. За килограмм шишки лесхозы заплатят сборщикам от 20 до 25 рублей", - сказал Харитонов.

Выращенные из семян сеянцы спустя время превратятся в саженцы, которые можно будет использовать для создания лесных насаждений. Согласно региональному проекту "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экология", в Кузбассе к 2024 году ежегодные площади посадок должны сравняться с объемами вырубок.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.