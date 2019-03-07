Все школы Томской области планируется оснастить скоростным интернетом за два года

ТОМСК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Томской области к 2021 году планируют оснастить 100% школ Томской области высокоскоростным интернетом в рамках направления "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Об этом сообщила ТАСС вице-губернатор Людмила Огородова.

По ее словам, в настоящий момент 124 из 317 школ Томской области имеют подключение к сети интернет по волоконно-оптическим каналам связи. В 17 из них скорость подключения составляет 100 мбит в секунду (соответствует требованиям нацпроекта), в еще 107 - скорость может быть увеличена без закупки дополнительного оборудования. В трех школах подключение к интернету отсутствует. В остальных 190 образовательных организациях существует подключение к интернету со скоростью от 256 Кбитв секунду до 10 Мбит в секунду.

"В 2019 году предполагается оснащение 65% школ области высокоскоростным интернетом. К 2021 году в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" все школы области будут оснащены высокоскоростным интернетом (не менее 100 Мб/с для городских и не менее 50 Мб/с для сельских школ)", - сказала Огородова.

Она добавила, что организацию, которая будет заниматься подключением школ и их филиалов, определит правительство РФ. Сроки выбора подрядчика - весна 2019 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения Ольга Васильева.