Сотовая связь четвертого поколения стала доступна на десяти месторождениях Ямала

ТАСС, 7 марта. Устойчивое покрытие связью четвертого поколения (LTE) появилось на 10 месторождениях Ямала в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика". Теперь газовики и нефтяники могут выходить в сеть на скорости до 70 Мб/с, сообщила ТАСС пресс-секретарь ПАО "МТС" в ЯНАО Анна Шанина.

"МТС стала первой компанией, обеспечившей устойчивое покрытие LTE на ключевых месторождениях "Новатэк", "Газпром" и "Лукойл": ранее на этих площадках скоростной мобильной интернет "четвертого" поколения был недоступен. Выходить в сеть на скорости до 70 Мб/с теперь могут газовики и нефтяники 10 месторождений", - сказала она.

По ее словам, связь LTE теперь доступна на месторождениях Самбурское, Находкинское, Яро-Яхинское, Западно-Ярояхинское, Песцовое, Восточно-Таркосалинское, Барсуковское, Тарасовское, Северо-Уренгойское и Тазовское.

Всего доступ к мобильному интернету и голосовой связи получили более семи тысяч сотрудников компаний. Они смогут на территории вахтовых жилых комплексов смотреть фильмы в HD со смартфона, скачивать музыку, полезные мобильные приложения.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.