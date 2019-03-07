Фестиваль "Кузбасс театральный" впервые получит федеральную поддержку

КЕМЕРОВО, 7 марта. /ТАСС/. Региональный фестиваль "Кузбасс театральный", который проводится в Кемеровской области почти 50 лет, в 2019 году будет впервые проходить при поддержке Министерства культуры РФ, на его проведение выделят 2 млн рублей федеральных средств, сказала в интервью ТАСС начальник регионального департамента культуры и национальной политике Лариса Зауэрвайн.

"Кузбасс театральный" - это традиционный смотр лучших спектаклей профессиональных театров Кемеровской области, он проводится раз в два года с 1971 года.

"Этот проект [фестиваль "Кузбасс театральный"] поддержан Министерством культуры России, 2 миллиона рублей нам выделят из федерального бюджета, плюс областное финансирование будет около 1 миллиона рублей. Расходы, конечно, будут еще, скорее всего, их покроют внебюджетные источники - театры, которые будут продавать билеты на спектакли фестиваля", - рассказала Зауэрвайн.

Оценивать спектакли фестиваля "Кузбасс театральный" будут не только зрители, но и известные театральные критики, по словам Зауэрвайн, ожидается приезд в Кемерово деятелей культуры из Москвы и Санкт-Петербурга, это станет особенностью регионального театрального фестиваля в этом году. "К нам приедут критики, которые имеют вес в театральном сообществе, их советы, критика, дадут нам понимание, в правильном ли направлении двигаются кузбасские театры", - сказала руководитель департамента.

К 2024 году в Кузбассе в рамках реализации национального проекта "Культура" планируется на 15% увеличить число посещений культурных учреждений в регионе. Повышение уровня профессионального мастерства местных театральных коллективов станет одним из ресурсов в достижении этих целей.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина, их планируется реализовать до 2024 года.