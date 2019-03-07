Более 400 млн руб. выделят на обновление систем водоснабжения Кировской области

КИРОВ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают получить порядка 1,5 млрд рублей на реконструкцию объектов водоснабжения в ближайшие 5 лет. В 2019-2021 годах регион получит более 400 млн рублей из федерального бюджета для реализации федерального проекта "Чистая вода", сообщил ТАСС в четверг министр энергетики и ЖКХ региона Игорь Редькин.

Проект "Чистая вода" входит в национальный проект "Экология" и рассчитан на пять лет. Запланировано строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки населенных пунктов России.

"Кировской области в рамках реализации национального проекта "Чистая вода" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения в федеральном бюджете предусмотрены субсидии в суммарном объеме 1,47 млрд рублей", - сказал Редькин.

Субсидии покроют только часть затрат, необходимых для модернизации имеющихся и строительства новых сетей централизованного водоснабжения региона. Всего требуется 11,6 млрд рублей.

По словам Редькина, между правительством области и Минстроем РФ заключено соглашение о предоставлении с 2019 по 2021 годы субсидии из федерального бюджета в размере более 403 млн рублей. Он уточнил, что при этом регион обязуется привлечь внебюджетные инвестиции, размер которых должен составить до 34% от общих затрат. "Основным финансовым инструментом модернизации, реконструкции или строительства объектов водоснабжения на территории Кировской области должны стать внебюджетные инвестиции, привлекаемые посредством заключения концессионных соглашений", - пояснил он. По словам министра, перечень объектов водоснабжения для реконструкции сейчас уточняется и будет сформирован после проведения инвентаризации.

Нацпроект "Экология" разработан для реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В него включено 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".